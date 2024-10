Iaia Forte a TPI: “Il cinema è un mezzo per leggere meglio una realtà che è già sotto i nostri occhi. La creatività è sempre salvifica”

E’ un momento d’oro per l’attrice Iaia Forte impegnata a Tokio con uno spettacolo sulle poesie di Patrizia Cavalli, grande poetessa e grande amica, dopo la full immersion alla Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato Marko Polo, il nuovo film di Elisa Fuksas in cui si racconta una conversione al cattolicesimo, e il cortometraggio Il presente, diretto da Francesca Romana Zanni, con Alberto Boubakar Malanchino, Barbara Chichiarelli e Massimiliano Caiazzo, nella sezione separata di Alice nella città.

«È un periodo sì carico, ma piacevolissimo perché pieno di progetti che mi corrispondono – racconta Iaia Forte da Tokio -. Ci sono delle volte che per lavorare accetti cose verso cui non hai una corrispondenza totale. In questo caso, invece, parliamo di opere verso cui la simmetria è piena e questo mi aiuta anche energeticamente a livello personale».

Il cortometraggio Il Presente incentrato su un tema scottante come quello della maternità surrogata è stato proiettato ad Alice nella Città proprio il giorno in cui è passata la legge sulla gestazione per altri già illegale in Italia dal 2004, reato universale, rendendo i figli nati da chi è ricorso a maternità surrogata all’estero, illegali.

«È stato incredibile. Il cinema racconta il presente, molto spesso addirittura lo anticipa, a volte è un mezzo per leggere meglio una realtà che è già sotto i nostri occhi. Con questo cortometraggio Francesca Romana Zanni ha descritto il presente che stiamo vivendo, senza giudizio e senza falsi moralismi, raccontando una maternità surrogata ma anche molto altro: la famiglia, l’egoismo, l’amore e soprattutto gli esseri umani. Perché gli esseri umani sono più avanti delle leggi. La legge sulla maternità è un’altra delle aberrazioni di questo governo. Io sono per la libertà di ogni essere umano, e la maternità come il suicidio assistito dovrebbero essere solo scelte individuali. Non mi sento all’avanguardia come ha affermato la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Roccella che esulta per “la battaglia di civiltà che ci pone all’avanguardia fra le nazioni sul fronte dei diritti”».

Cosa l’ha convinta a partecipare a questo progetto che è un cortometraggio, quindi ha una diffusione limitata ai festival.

«Mi ha convinto prima di tutto l’idea, il tema, e poi sono una grande fautrice dei cortometraggi. Il mio primo film, Libera di Pappi Corsicato, nacque da un cortometraggio che andò benissimo e diventò un film composto da 3 corti. Sono convinta che in un momento storico il cui il cinema sembra vivere solo per un consumo immediato, un corto può rappresentare un’espressione libera dagli obblighi di mercato. Il mio ruolo nel Il Presente mi ha divertito tanto, questa attrice dai fasti passati con una sua scelleratezza…. ho sempre amato le figure femminili non convenzionali. Quando ho l’opportunità di incarnare figure eccentriche, sono sempre più felice».

Il cinema, la cultura possono ancora fare la differenza?

«Mi piacerebbe che la cultura influisse maggiormente sulla società civile, ma ormai le vere espressioni culturali sono poche e troppo individuali. In genere sono i movimenti che hanno maggiore capacità di influenza, ma di veri movimenti di pensiero non ne vedo».

C’è grande fermento nei movimenti femminili culturali.

«Per quanto riguarda le donne, preferisco sempre parlare di individui. Sono gli individui ad interessarmi aldilà del loro sesso. Certo mi rendo conto che per le donne è più difficile e che è stato importante denunciare le difficoltà maggiori che vive l’universo femminile, però non bisogna limitarsi a questo».

Ultimamente ha partecipato ad un progetto per la Rai Donne di Campania, (Rai Play) che ha invece una grande valenza culturale e di divulgazione portando sullo schermo vite di donne straordinarie e coraggiose, legate profondamente al loro territorio. Tra queste donne c’è, al centro della puntata che la vede protagonista, la storia di Elvira Notari, la prima regista italiana, del tutto dimenticata dalla storia, che invece ha segnato profondamente il panorama culturale del suo tempo.