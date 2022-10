Hilary Swank incinta a 48 anni, aspetta due gemelli: “Un miracolo”

Hilary Swank diventerà mamma a 48 anni. L’attrice di Hollywood, vincitrice di due premi Oscar ha dato la notizia con un annuncio tv a Good Morning America, il programma mattutino del network Abc: “È una cosa che desideravo da molto tempo: sarò mamma. E non solo di uno, ma di due. Non posso crederci”. La premiatissima attrice di Hollywood è in dolce attesa di due gemelli, insieme all’imprenditore Philip Schneider, sposato in un bosco nel 2018, nel parco nazionale di Redwood in California. “È così bello poterne parlare e condividerlo”, ha detto la Swank.

L’attrice si era allontanata da Hollywood per quattro anni, per prendersi cura del padre malato, che nel 2014 ha subito un trapianto di polmone. Ai ruoli che le venivano offerti, aveva preferito stare in casa perché “non aveva nessuno che si potesse occupare di lui. Ho deciso di farlo io. Ho seguito tutto il periodo ospedaliero e, dalla convalescenza in poi, si è trasferito da me”. Poi la scomparsa del padre lo scorso gennaio, una “perdita tremenda”, che l’ha segnata molto e che ha preceduto solo di qualche mese la notizia della sua gravidanza. “È un miracolo”, ha confessato in diretta televisiva. “È una tale benedizione. È un vero miracolo. È incredibile”. Poi ha voluto informare anche i suoi tantissimi follower di Instagram con un post pieno di umorismo, nel quale annuncia l’arrivo dei suoi due figli come fosse al cinema: “Coming soon”.