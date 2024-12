Guillermo Mariotto via da Ballando con le Stelle: chi potrebbe sostituirlo

Guillermo Mariotto sembrerebbe essere a un passio dall’addio a Ballando con le Stelle: a lanciare l’indiscrezione è TvBlog, secondo cui la decisione sarebbe stata presa dalla Rai.

La conduttrice Milly Carlucci, che in un’intervista al Corriere della Sera aveva giudicato “grave” il comportamento di Mariotto nell’ultima puntata del programma, si era mostrata comunque più possibilista sul ritorno del giurato in trasmissione.

I dirigenti della Rai, sempre secondo quanto rivela TvBlog, invece, vorrebbero “espellere Mariotto per tutta una serie di motivi”.

“Una serie di gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso, dovute al comportamento del celebre stilista, su cui Milly chiuderebbe volentieri un occhio, ma la Rai evidentemente no”.

Nel caso in cui venisse confermata l’esclusione di Mariotto, il sostituto potrebbe essere Alberto Matano, il giornalista che già ricopre il ruolo di opinionista all’interno della trasmissione.

“Quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare” ha dichiarato Milly Carlucci sul caso Mariotto.

La conduttrice, però, non si è sbilanciata su quello che potrebbe accadere: “Mi auguro non accadrà ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”.