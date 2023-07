Guendalina Tavassi contro Pier Silvio Berlusconi: “Ha fatto fuori tutti noi personaggi trash”

La svolta anti-trash di Mediaset arriverà anche al Grande fratello. A confermarlo è l’ex gieffina ed influencer Guendalina Tavassi. “Non me lo chiedete ogni anno, non farò il Gf”, ha detto su Instagram rispondendo alle domande dei suoi follower. “Da adesso in poi, se prima c’era proprio un minimo di possibilità, ha fatto proprio fuori tutte, tutte. A spasso!”, ha sottolineato, facendo riferimento al nuovo corso scelto da Pier Silvio Berlusconi per le reti Mediaset.

“A me non me ne può fregar di meno perché comunque ho il mio lavoro, mi diverto. Qui sopra (su Instagram, ndr) ci lavoro. La televisione se arrivano cose che mi piacciono le faccio, se mi propongono cose che non mi piacciono non le faccio. Non sono mai stata una malata della televisione, ma del Gf sì: quello è l’unico reality che rifarei”, ha continuato, per poi rivendicare il suo status di personalità trash. “Però non credo ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Dai sì definiamoci trash, ma che cavolo ci frega, è bello il trash”.

Il cambio di rotta deciso in Mediaset ha già portato all’uscita di Barbara d’Urso e di Belen Rodriguez, oltre che di numerosi Vip dalla nuova edizione del Grande fratello. Una scelta confermata dal possibile arrivo di Cesara Bonamici come nuova opinionista del Gf. Secondo quanto riporta il settimanale NuovoTv, Berlusconi avrebbe imposto una linea più moderata anche in “Uomini e donne”, lanciando un ultimatum alla storica opinionista Tina Cipollari.