Giulia Salemi sta male: “Da due giorni non ce la faccio”

“Sono tornate le mie emicranie da due giorni”. Lo ha comunicato ai suoi follower Giulia Salemi, pubblicando nelle storie Instagram una foto che la mostra con gli occhiali scuri e il volto stanco. Per l’influencer si tratta di un periodo pieno di impegni in televisione e anche in radio, come conduttrice di Radio 101.

Alcuni giorni fa, la modella di origini iraniane aveva rivolto un appello a Trenitalia per chiedere scherzosamente una carrozza riservata solo a lei. A febbraio aveva passato un periodo difficile con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, durante il quale aveva annunciato in diretta al Grande Fratello Vip che si erano presi un periodo di pausa.

“Non sono volati piatti e l’amore non è in discussione”, aveva spiegato l’ex concorrente. Negli ultimi giorni sembra che la crisi sembra sia stata superata, a giudicare dalle foto condivise su Instagram.