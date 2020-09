È nata la figlia di Gigi Hadid e dell’ex One Direction Zayn Malik

Tra il 19 e il 20 settembre 2020 è nata la figlia della topmodel Gigi Hadid e dell’ex cantante del gruppo One Direction Zayn Malik. I due, diventati genitori per la prima volta, hanno dato il lieto annuncio sui social. La top model Gigi Hadid e il suo compagno Zayn Malik hanno pubblicato sui social le prime foto per dare il lieto annuncio ai fan di tutto il mondo. Foto che in poche ore hanno già raggiunto milioni di like e condivisioni. “La nostra bambina ci ha raggiunti sulla Terra questo weekend e ha già cambiato il nostro mondo. Sono così innamorata”, ha scritto la top model Gigi Hadid.

Il neopapà Zayn Malik ha commentato l’arrivo della piccola sui social accompagnata da questa didascalia: “La nostra bambina è qui, in salute e bellissima. Cercar di mettere per iscritto quello che sto provando in questo momento è impresa impossibile. L’amore che provo per questa piccola umana è oltre la mia comprensione. Sono grato di conoscerla e fiero di poterla chiamare mia figlia. Grazie per la vita che avremo insieme”. I post dei due neogenitori ha ricevuto tantissimi commenti con auguri da perte dei fan e di altri vip come Emily Ratajkowski, Hailey Baldwin, le sorelle Kardashian e le attrici Nina Dobrev e Ashley Tisdale.

