Gigi D’Agostino sorridente sui social: la foto che fa sperare i fan dopo l’annuncio della malattia

Sorridente, con uno specchio d’acqua sullo sfondo, il volto tagliato dall’inquadratura e un berretto sulla test: a diversi mesi di distanza dal suo ultimo post, Gigi D’Agostino torna sui social con uno scatto che fa sperare i suoi fan dopo l’annuncio di una grave malattia. Centinaia di messaggi nei commenti in cui le persone che hanno ballato sulle sue canzoni – e sono tantissimi in tutto il mondo – gli chiedono informazioni sulle sue condizioni di salute. Nessuna risposta dal dj. Lui stesso aveva parlato della malattia, sempre sui social: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…”, aveva scritto, “È un dolore costante… non mi dà pace…la sofferenza mi consuma e mi ha reso molto debole. Ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore. Tanto Amore…Gigi”. A gennaio 2022, aveva postato un’altra foto, l’ultima fino a oggi, in cui provava a camminare appoggiandosi a un deambulatore. “Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore”. Sulla sua malattia resta il massimo riserbo. A inizio anno a Mirafiori, il quartiere dove è nato e cresciuto, è stato organizzato a gennaio un flash mob per far sentire anche alla sua famiglia il sostegno dei suoi fan.

