Ghali contro il Met Gala: “Nessuna parola sulla Palestina”

Dura presa di posizione del cantante Ghali contro il Met Gala, uno degli eventi più mondani al mondo, che si è tenuto come di consueto a New York.

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, il cantante si è scagliato contro l’evento poiché nessuno dei protagonisti ha pronunciato una parola su ciò che sta accadendo in Palestina.

“Il Met Gala senza parole sulla Palestina è solo una grande distrazione in questo momento – ha scritto il cantante -. Nessuno ha prestato nemmeno un secondo di attenzione per mostrare sostegno a ciò che sta accadendo in quella terra”.

Ghali ha poi continuato: “F**** ai vostri vestiti, era stravagante comunque vedere solo zombi silenziosi che si davano da fare per una briciola di fama a un tavolo più alto. Smettetela di usarci solo quando vi serve. Tutti gli occhi puntati su Rafah”.

Proprio mentre si svolgeva il Met Gala, a New York si è svolta una grande manifestazione pro Palestina, così come abbiamo documentato sul nostro profilo Instagram, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche gli studenti della Columbia University.