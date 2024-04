Francesca Fagnani su Fedez: “Ora è libero e può pensare da solo, sta recuperando sé stesso”

Francesca Fagnani su Fedez: “Ora è libero e può pensare da solo”

Francesca Fagnani rivela di aver visto un Fedez più libero in occasione dell’intervista che ha fatto al rapper per la trasmissione Belve.

Intervistata dal settimanale Oggi, infatti, la giornalista sull’artista ha dichiarato: “Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del sé stesso delle origini, sembra in un momento di libertà psicologica molto forte. E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante”.

Sul successo della sua trasmissione, invece, Francesca Fagnani afferma: “Ho paura di non essere all’altezza di quello che mi sta succedendo. Ho un’ansia che mi porta a lavorare il triplo. Ho visto salire e scendere rapidamente persone ben più importanti di me e questo mi ricorda sempre che “successo”, in fondo, è un participio passato”.