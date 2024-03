Fiorello e il fuorionda al Tg2 sulla figlia: “Ci sono rimasto male”

Fiorello chiude le polemiche sul fuorionda di Piergiorgio Giacovazzo nel corso del Tg2 in cui il giornalista esprimeva un velenoso commento sulla figlia dello showman, Angelia.

Al termine dell’edizione delle 12.30 del telegiornale in onda nella giornata di ieri, martedì 19 marzo, è stata proposta una clip di Viva Rai 2 in cui Fiorello e la figlia Angelica, in occasione della festa del papà, duettavano sulle note de La prima cosa bella di Nicola Di Bari.

Al termine della clip e nel corso della sigla del tg si è sentito il commento fuorionda di Giacovazzo che affermava: “Che carini… ora questa avrà 12 trasmissioni”.

In breve tempo il filmato con la gaffe del giornalista è diventato virale mentre la Rai ha avviato un provvedimento disciplinare nei confronti di Giacovazzo.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 20 marzo, è arrivato il commento di Fiorello che in un video sul suo profilo Instagram ha affermato: “Volevo subito dire qualcosa su questo casino che è successo ieri. Oggi ne parleremo in trasmissione ma volevo dirvi che io e il giornalista del Tg2, Piergiorgio Giacovazzi, ci siamo sentiti, ci siamo scritti. Non è successo niente, sono cose che capitano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello)

“Se dovessero venir fuori i fuorionda che faccio io mi dovrebbero arrestare subito” ha scherzato lo showman che, a proposito della reazione della Rai, ha commentato: “È stata esageratissima ma sono sicuro che non succederà niente. Lì per lì ci sono rimasto un po’ male, c’è di mezzo una ragazza. Ma tutto è bene ciò che finisce bene. Mi ha chiesto scusa ma non c’era nemmeno bisogno”.