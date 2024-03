Gaffe del giornalista del Tg2, il commento su Fiorello e la figlia finisce in onda: “Ora questa avrà…” | VIDEO

Gaffe del giornalista del Tg2, il commento su Fiorello e la figlia va in onda

Gaffe del giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo che non si è accorto di avere ancora il microfono acceso quando ha fatto un velenoso commento sul duetto che ha visto protagonisti Fiorello e la figlia Angelica nel corso di Viva Rai 2.

Nel corso del suo show televisivo, infatti, il conduttore siciliano ha cantato La prima cosa bella di Nicola Di Bari insieme alla figlia in occasione della festa del papà.

La clip è stata riproposta al termine del telegiornale in onda alle 12.30 di oggi, 19 marzo. Proprio mentre la clip terminava e stava per andare in onda la sigla finale del tg si è sentita la voce di Giacovazzo che commentava: “Che carini… ora questa avrà 12 trasmissioni”.

Gaffe al TG2: il giornalista Piergiorgio Giacovazzo, mentre va in onda una clip di Fiorello con sua figlia Angelica, dice (senza accorgersi di avere il microfono aperto) “Che carini… adesso questa c’avrà 12 trasm…” 👀 pic.twitter.com/EiXCWtmdaG — Trash Italiano (@trash_italiano) March 19, 2024

Il filmato non è ovviamente passato inosservato sui social e in breve tempo è diventato virale raccogliendo numerosi commenti.