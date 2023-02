Fedez e la balbuzie: di cosa si tratta e cosa l’ha causata

“Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da qualche tempo, ci metto un po’ a formulare una frase”: Fedez agita i suoi follower con una storia di Instagram pubblicata ieri in cui rispondeva alle accuse che gli sono arrivate in merito a una sua opera di beneficenza.

I primi cenni li aveva mostrati qualche giorno fa nel corso di una diretta su YouTube in cui presentava un nuovo podcast sull’educazione finanziaria: è apparso stanco e provato, balbettava, in modo controllato e la voce quasi spariva. Anche in quel caso si scusò con il pubblico alla fine del video: “Spero di non balbettare come oggi perché mi è partita una balbuzie incredibile”.

Ma cos’è la balbuzie? Si tratta di un disturbo del linguaggio caratterizzato dalla fluenza interrotta e da involontarie ripetizioni e prolungamenti di suoni, sillabe, parole o frasi, con frequenti pause o blocchi. Fedez non è sceso nei dettagli della sua balbuzie, non è quindi possibile stabilire quanto influenzi al momento la sua vita né quali siano le cause.

Raramente però questo disturbo si acquisisce in età adulta: i fattori scatenanti sono sconosciuti, può essere conseguenza di eventi neurologici, come traumi cranici, ictus e tumori cerebrali, oppure di eventi traumatici come lutti o stress. La balbuzie acquisita tende a essere limitata a ripetizione di parti di parole o suoni, ed è associata a una quasi totale mancanza di ansia e comportamenti secondari.

La balbuzie è spesso associata ad attacchi di ansia, un fenomeno su cui Fedez ha sempre tenuto i riflettori accesi: due anni fa al Festival di Sanremo raccontò di aver avuto un attacco di panico molto forte, e parlò di come combattere il disturbo ricorrendo anche a dei braccialetti anti ansia.