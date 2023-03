“Ti sconfiggerò bastarda”: Eros Ramazzotti alle prese con la laringite

Eros Ramazzotti alle prese con una brutta laringite: “Ti sconfiggerò bastarda”, scrive il cantante che deve necessariamente ricorrere all’aerosol per riprendere il suo tour in giro per il mondo. “Ci vediamo al Forum martedì” scrive ancora nella sua story Instagram, confermando la data del concerto che lo vedrà nuovamente sul palco.

Che stia passando questi giorni di relax e cura insieme alla sua nuova fiamma? E’ proprio l’ultima novità che riguarda Eros Ramazzotti. Sembra essere uscito allo scoperto l’ex marito di Michelle, che ha rivelato al suo pubblico di essere impegnato sentimentalmente. Con una Instagram story il cantautore ha condiviso una foto in cui si scambia un tenero bacio con la sua nuova fiamma.