Enrica Bonaccorti e la foto social con il volto tumefatto: “Sono caduta”

Preoccupazione da parte dei fan quando hanno visto sui social la foto di Enrica Bonaccorti con il volto tumefatto e gli occhi lucidi. La conduttrice ha rivelato con un post su Instagram cosa le è successo: “Non mi ha menata nessuno. Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla”. Un brutto incidente, dunque, frutto di una caduta, che le ha causato la rottura della spalla.

Bonaccorti si è dovuta operare, ma ora le cose vanno decisamente meglio, nonostante in viso riporti ancora i segni evidenti della caduta. La conduttrice non si vergogna di mostrarsi com’è, con il volto tumefatto, nella sua fragilità, insieme a un’altra foto in cui invece è truccata e pronta a collegarsi in video in un programma tv. Dopo poco infatti è apparsa a Pomeriggio 5, la trasmissione di Barbara d’Urso. “Realtà truccata” scrive Bonaccorti nel post poco prima del collegamento con Canale 5, dedicando anche parole di ringraziamento al medico e alla truccatrice: “Grazie al prof Di Giacomo che mi ha operata e a Paoletta Carrizo che mi ha truccata”.

Nei commenti tanti i messaggi di personaggi famosi e semplici fan che le hanno augurato una pronta guarigione. Non è la prima volta che Enrica Bonaccorti resta vittima di un incidente. Nell’estate 2021 la conduttrice si era fratturata il polso destro ed era a tornata a casa dall’ospedale con tutto il braccio ingessato.