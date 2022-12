Emma Marrone ricorda il padre morto di leucemia: “Mi trascino, non sento più niente”

“Niente è più come prima senza di te”. Emma Marrone torna a ricordare il padre Rosario, scomparso tre mesi fa a causa della leucemia. “Prima di salire sul palco e subito dopo, appena scendevo da quel palco, io ti telefonavo. ‘Chicca mia, amore di papà, com’è andata? Tutto bene?‘. Adesso io ti chiamo ma tu non mi rispondi. Io su quel palco però ci salgo lo stesso, ma non è più lo stesso”, ha scritto la cantante salentina in una storia su Instagram, dopo il ritorno sul palco in occasione del concerto di Elisa al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Insieme, le due amiche hanno cantato “L’anima vola”, in una versione riarrangiata.

“Mi trascino nelle cose, le gambe sono stanche come l’anima, trema tutto, anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime. Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. La misura giusta di tutte le cose. Eri semplicemente papà e io ero la figlia del suo papà. Che fatica essere me senza di te”, continua il messaggio della popstar 38enne. “La nave adesso è solo nelle mie mani. Ma ricordo perfettamente la rosa dei venti che ti eri tatuato sul braccio. So dove punta il nord. E se il motore non parte ho le braccia forti per remare. Eravamo due di due come nel romanzo di Andrea De Carlo. Ora non so cosa c**zo sono papà. La verità è questa. Canto per istinto. Per sopravvivere. Canto solo per te. Perché adesso io non sento più niente. Niente papà. Sento solo te”. Al padre, la cantante ha anche dedicato negli scorsi giorni “Sbagliata ascendente leone”, il docu-film autobiografico uscito su Amazon Prime.