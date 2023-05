Elodie vince il David di Donatello, la reazione della cantante diventa virale: “Io non vinco mai” | VIDEO

Elodie vince il David di Donatello, la reazione della cantante diventa virale

Tra le vincitrici del David di Donatello c’è anche la cantante Elodie, la cui reazione dopo la proclamazione è diventata virale sul web.

L’artista ha vinto l’ambito premio cinematografico italiano (qui tutti i premi) per la Miglior canzone con il brano Proiettili, colonna sonora del film Ti mangio il cuore, che vede la stessa Elodie nei panni della protagonista.

Subito dopo la proclamazione, Elodie è apparsa sinceramente stupita ed emozionata: una reazione che ha divertito il web e che in breve tempo è diventata virale sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Premi David di Donatello (@premidavid)

“Sono veramente molto, molto emozionata. Non me l’aspettavo, ma perché io non vinco mai – ha dichiarato la cantante mentre riceveva il David – Comunque non è questo l’importante. L’importante è avere l’opportunità di fare cose belle, di incontrare persone generose”.

“Elodie che vince il suo primo David di Donatello con Proiettili regalandoci allo stesso tempo un meme da spammare ovunque: l’iconicitá di questa donna” è uno dei tanti commenti apparsi su Twitter.

E ancora: “Io come Elodie quando mi arriva una mezza gioia nella vita” è un altro dei tweet dedicati alla reazione dell’artista alla vittoria del David. “Regina della musica e dei meme” ha invece scritto un’altra follower.