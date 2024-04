Drusilla Foer esce dall’ospedale: “Stavo per lasciarci le penne”

Se l’è vista brutta, ma ora per fortuna sta meglio ed è tornata a casa. Drusilla Foer annuncia di aver lasciato l’ospedale dove era stata ricoverata nei mesi scorsi a causa di una pericolosa polmonite bilaterale. L’attrice e cantante, alter ego di Gianluca Gori, era stata costretta a interrompere il suo tour nei teatri italiani che riprenderà nei prossimi mesi. “Stavo per lasciarci le penne, anzi le piume. Fa più Folies Bergère”, ha annunciato con un video sui social. “Eccomi qua, viva e vegeta. Pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me”, ha detto ancora l’artista.

“È stata un’esperienza importante – ha raccontato – Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo, molto riposo, devo fare le cose con calma, prendere i miei tempi. Ho veramente dovuto rimandare la tournée: tutte quelle date così fitte sarebbero state un grosso pericolo, ma da settembre sarò di nuovo con voi nei teatri di tutta Italia”. “Vorrei ringraziare tutti voi, perché ho sentito veramente tante anime mandarmi dei pensieri buoni. Voglio ringraziare anche tutto il bene che ho ricevuto dai dottori, gli infermieri, gli operatori sanitari dell’ospedale di Careggi – ha concluso – mi avete proprio salvata, accolta, accudita”.