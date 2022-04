Continua a tenere banco il caso Will Smith e l’ormai celeberrimo schiaffo dato al comico Chris Rock durante la notte degli Oscar. “È stato il diavolo a fargli dare lo schiaffo a Chris Rock”. A dirlo è Denzel Washington che, intervenendo all’International Leadership Summit con il pastore T.D. Jake, ha dato la sua versione dei fatti. Secondo il noto attore, riporta Forbes, il gesto di Smith sarebbe tutto opera del diavolo: “Secondo un detto, quando il diavolo ti ignora, allora sai che stai facendo qualcosa di sbagliato. Lo sai, il diavolo pensa: ‘Oh, no, lasciatelo in pace, lui è il mio preferito. Non lo disturbate’. Al contrario, quando il diavolo viene da te, forse è perché stai cercando di fare qualcosa di buono. Per qualche ragione, il diavolo quella notte si è impadronito di Will Smith in quella circostanza”.

Ne è convinto Denzel Washington, che però non si sente di giudicare il suo collega per quanto avvenuto: “Chi siamo noi per condannarlo? Non conosco tutti i dettagli e i retroscena della situazione, so solo che l’unica soluzione è ancora la preghiera”. Washington inoltre rivela che dopo lo schiaffo dato in diretta mondiale, lui e Tyler Perry si sono avvicinati a Smith e hanno pregato con lui. Il tutto prima del commosso discorso pronunciato dall’ex principe di Bel-Air al momento della premiazione con l’Oscar come miglior attore protagonista. Denzel Washington ha spiegato di non voler rendere noto che cosa si sono detti in quel momento con Will Smith, ma che ha avvertito come” l’unica soluzione era la preghiera, per come la vedo io”.