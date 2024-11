La chat tra Cazzullo e Mentana va in onda per sbaglio in tv

Gaffe durante la “maratona Mentana” in onda su La7 in occasione delle elezioni presidenziali Usa: per sbaglio, infatti, la regia ha inquadrato una chat privata tra il conduttore e giornalista e il collega Aldo Cazzullo.

Nel corso della nottata, infatti, la regia ha proiettato sullo schermo lo screenshot di una conversazione privata tra Aldo Cazzullo, in collegamento dal quartier generale di Trump a Palm Beach, ed Enrico Mentana.

La regia, così, non solo ha svelato il numero di telefono del giornalista ma anche un messaggio ironico del giornalista del Corriere della Sera e riferito alla candidata democratica Kamala Harris.

“Giornalisticamente sei contento, confessa – scrive Cazzullo a Mentana – Con la Casellati nera ci saremmo annoiati”.

La regia della maratona Mentana inquadra il cellulare di Mentana e si legge non solo il numero di Cazzullo ma anche la sua chat con Cazzullo 😂.

Cazzullo che definisce Kamala Harris “la Casellati nera” mi fa volare. ✈️ pic.twitter.com/E8S99wd1Lg — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 6, 2024

La gaffe non è passata inosservata sui social con la giornalista Selvaggia Lucarelli che è stata tra le prime ad accorgersene rilanciandola, così, sul suo profilo X.