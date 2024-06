Lite tra Bocchino e Cacciari, il filosofo lascia lo studio

Clamorosa lite in tv tra Italo Bocchino e Massimo Cacciari con quest’ultimo che, dopo aver insultato il giornalista, ha abbandonato lo studio inferocito.

La vicenda si è svolta nell’ultima puntata di Accordi&Disaccordi, il programma di approfondimento politico condotto da Luca Sommi in onda su Nove.

Bocchino: “Non votano perchè sanno che la democrazia è solida”

Cacciari: “Ma come fai a dire ste puttanate? Vai a fanculo” #accordiedisaccordi pic.twitter.com/5UFJ934ZPO — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 13, 2024

Il tutto è iniziato quando, mentre si parlava del tema dell’astensionismo, Italo Bocchino ha affermato di non creare allarmismo sull’argomento perché, a suo dire, chi “non va a votare ha scelto di non andare a votare o perché non si sente rappresentato oppure sa che tanto è ininfluente perché la democrazia è solida”.

Le parole di Bocchino hanno fatto infuriare Cacciari che ha replicato: “Ma come fa a dire queste put**nate? Ma hai mai parlato con qualcuno per strada chiedendogli perché non va a votare?”.

“Si, tutti i giorni” ha risposto Bocchino con il filosofo che a quel punto ha esclamato: “Ma cosa dici? Ma vaff***ulo”. Massimo Cacciari, quindi, si è tolto gli auricolari e si è alzato dalla sedia abbandonando il collegamento con la trasmissione.