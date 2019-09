Sondaggio su tassa sulle merendine e carcere per evasori fiscali

La maggioranza degli italiani considera la tassa sulle merendine una buona idea e approva il carcere per gli evasori: è quanto emerge da un sondaggio reso noto ieri sera, 24 settembre, nel corso del programma di La7 DiMartedì. Secondo la rilevazione, effettuata dall’istituto demoscopico Ipsos il 23 settembre, la proposta di colpire bevande zuccherate e merendine è “una buona idea” per il 46 per cento degli italiani, contro il 44 per cento di chi la considera “una cattiva idea” e il 7 per cento di persone che non forniscono risposta.

Decisamente più netta è invece la risposta che gli intervistati hanno dato ad una domanda sull’introduzione di una norma che colpisca con il carcere chi evade il fisco. “È una buona idea”, ha detto il 65 per cento del campione. “È una cattiva idea”, ha risposto invece il 23 per cento. Il 12 per cento delle persone “non sa” o “non indica”. “Però – ha spiegato a DiMartedì il sondaggista Nando Pagnoncelli – dobbiamo sempre ricordarci che quando parliamo di evasione fiscale i cittadini sono molto severi nei confronti della grande evasione e molto indulgenti nei confronti della piccola evasione”.

Ma Ipsos ha sondato anche il parere gli italiani sul rispetto dell’ambiente, e in particolare quale comportamento sarebbero disposti ad adottare per aiutare l’ambiente. Al primo posto con il 61 per cento c’è: “Non utilizzare più piatti o bicchieri di plastica monouso”. Si dice disposto a “comprare detersivi sfusi” invece il 28 per cento degli italiani. Il 25 per cento a “cambiare l’auto con un modello meno inquinante”. Il 20 per cento a “ridurre il consumo di carne”. È poi disponibile a “rinunciare il più possibile all’aria condizionata” il 18 per cento delle persone.

