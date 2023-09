Sondaggi politici elettorali oggi 5 settembre 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Il tema della violenza sessuale è al centro dell’ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24. Secondo la rilevazione, quasi la totalità degli intervistati (l’89%) considera i casi di violenza sessuale molto o abbastanza diffusi in Italia. La consapevolezza sembra più diffusa fra gli over 55 (95%) rispetto alle altre fasce d’età

Secondo la rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24, quasi la totalità degli intervistati considera i casi di violenza sessuale molto o abbastanza diffusi in Italia. Per il 66% i casi sono in aumento rispetto al passato e la stessa percentuale si dichiara favorevole all’introduzione della castrazione chimica per i colpevoli. Educare i ragazzi (maschi) è nettamente la risposta più scelta come soluzione alla violenza (83%). Per due italiani su tre (il 66%) i casi di violenza sessuale sono in aumento rispetto al passato. L’aumento è confermato dai dati di Istat e Polizia di Stato elaborati da YouTrend: fra il 2016, anno in cui si è toccato il minimo storico di denunce, e il 2022 c’è stato un aumento del +52%. Secondo gli intervistati, il fattore che contribuisce maggiormente ai casi di violenza sessuale è la carente educazione relazionale e sessuale data dalle famiglie (86%). Il comportamento e l’abbigliamento delle donne vittime di violenza è un fattore per il 26% degli intervistati. Fra i fattori emergono alcune connotazioni politiche: gli elettori del Pd indicano soprattutto la cultura patriarcale (93%) e l’educazione carente familiare (93%) e scolastica (86%), mentre gli elettori di centrodestra attribuiscono maggior peso all’indole violenta dei singoli uomini (87%) e alla pornografia (85%), oltre che alle famiglie (85%). Educare i ragazzi (maschi) è nettamente la risposta più scelta come soluzione alla violenza (83%), mentre il 14% dice che sarebbe più efficace insegnare alle ragazze a proteggersi. Il 66% degli intervistati si dichiara favorevole all’introduzione della castrazione chimica per i colpevoli di violenza sessuale.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile.

Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.