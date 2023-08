Sondaggi politici elettorali oggi 4 agosto 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Italiani sempre più pessimisti per il clima: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati dall’Istituto Noto per il quotidiano La Repubblica.

Secondo la rilevazione, infatti, il 72% del campione “dichiara di essere pessimista per il futuro ed è convinto che la situazione ambientale peggiorerà nei prossimi anni”.

Il pessimismo aumenta tra i giovani, toccando il 79 per cento, mentre diminuisce, pur toccando percentuali elevate, con l’aumentare dell’età, cioè il 65% tra gli adulti ed il 60% tra gli anziani.

Il 18% degli intervistati, invece, nega che in Italia sia in atto un cambiamento climatico. Il 61 per cento, inoltre, non dà responsabilità a singoli Paesi o governi ma ritiene che la colpa sia di tutti.

Diversa l’opinione sulle priorità che il governo Meloni dovrebbe affrontare. Sulla questione climatica come uno dei punti principali su quale l’esecutivo dovrebbe lavorare gli italiani si spaccano a metà.

