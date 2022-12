SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 30 DICEMBRE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Pd e 5 Stelle insieme potrebbero superare il centrodestra, ma separati si preparano a consegnare la vittoria alle elezioni regionali del Lazio a Francesco Rocca. Questo il quadro che emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Izi e pubblicato su La Repubblica.

Il candidato di Giorgia Meloni arriverebbe al 42,6 per cento delle preferenze, con Alessio D’Amato che si fermerebbe al 34,8 per cento e Donatella Bianchi al 18,3 per cento. Occorre sottolineare che proprio la candidata del Movimento 5 Stelle è stata annunciata soltanto da poche ore, quindi è possibile che nei prossimi giorni il suo gradimento salga oppure, viceversa, si abbassi.

In ogni caso, appare difficile che Bianchi possa rosicchiare qualche punto percentuale al centrodestra. In sintesi, quindi, il centrodestra sembra avviato alla vittoria anche alla Regione. Se in extremis, un’ipotesi che al momento appare lontana dalla realtà, Pd e 5 Stelle trovassero un accordo, i giochi per la conquista del Lazio potrebbero riaprirsi.

