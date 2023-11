Sondaggi politici elettorali oggi 29 novembre 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Giorgia Meloni è il leader più gradito, cala la fiducia in Elly Schlein: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7.

Secondo la rilevazione, infatti, la premier è ancora la leader più gradita nonostante il calo di 4 punti percentuali registrato, che l’hanno fatta scendere al 36% del gradimento.

Con il 29% al secondo posto si piazza il leader del M5S Giuseppe Conte, in calo di 2 punti, mentre Antonio Tajani è al terzo posto con il 28 per cento.

Elly Schlein registra un calo di ben otto punti passando dal 31 al 23 per cento. Stabile al 22%, invece, il leader della Lega Matteo Salvini.

Un dato interessante, poi, emerge da un’altra rilevazione secondo cui il 34% degli italiani non ha fiducia in nessun leader politico.

Alla domanda su “chi metterebbe a capo di un nuovo governo”, invece, il 20% risponde ancora Giorgia Meloni, il 15 per cento Giuseppe Conte, il 13% Mario Draghi e il 7 per cento Elly Schlein.

Percentuali che ovviamente cambiano a seconda dell’orientamento politico. Ma anche qui, il dato che salta all’occhio è rappresentato da quel 32% che risponde “non saprei” lasciando intendere, dunque, che nessuno dei leader elencati convince appieno gli elettori.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile.

Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.