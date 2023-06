Sondaggi politici elettorali oggi 27 giugno 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Dopo alcuni recenti casi di cronaca, in molti si son chiesti quale sia l’influenza dei social network e di altre piattaforme online nei comportamenti dei giovani. Come emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, TikTok è il social network più pericoloso. Per quasi un intervistato su due (43%) è il social network in cui più facilmente un giovane può trovarsi in una posizione di pericolo. Seguono, molto staccati, Facebook, Telegram, Instagram e YouTube.

Percentuali molto basse per Whatsapp (5%), Twitter (2%) e “altro” (1%). Secondo il 6% degli intervistati, nessuno di questi social network è pericoloso, mentre il 12% non ha saputo dare una risposta.

Cambiando completamente argomento, il sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 ha toccato anche altri temi. Ad esempio si è chiesto agli intervistati se la comunità Lgbtqia+ in Italia sia discriminata. Quasi due terzi, il 63%, concorda che le minoranze sessuali siano discriminate, mentre il 30% ha risposto che non è così

Scorporando la risposta per vicinanza politica a un partito, la percentuale di chi pensa che in Italia le minoranze sessuali siano discriminate è maggioritaria in tutti i segmenti, toccando il picco del 94% tra gli elettori del Pd e il 72% tra quelli del M5s ma resta sopra il 50% anche tra gli elettori di centrodestra, anche di FdI (58%) tra i quali però è anche molto alta (42%) la quota che ha risposto negativamente alla domanda e quindi non pensa ci sia alcuna discriminazione In materia c’è dunque bisogno di una legislazione contro le discriminazioni e a tutela dei diritti della comunità Lgbtqia+ per il 57% degli intervistati. Mentre il 29% non la ritiene necessaria.

