Sondaggi politici elettorali oggi 25 gennaio 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – L’Italia dovrebbe proteggere i mercantili dagli attacchi degli Houthi con le navi della marina, mentre Israele dovrebbe supportare la creazione di uno stato Palestinese: è il pensiero degli italiani in merito alla crisi in Medio Oriente secondo quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7.

In merito agli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, infatti, il 37 per cento degli intervistati afferma che l’Italia dovrebbe “proteggere i mercantili con le navi della marina militare”.

Secondo il 29% non dovrebbe fare nulla, il 20 per cento ritiene che dovrebbe sia proteggere i mercantili che collaborare con Usa e Regno Unito negli attacchi aerei agli Houthi mentre il 14% è convinto che il nostro Paese dovrebbe “collaborare con Stati Uniti e Regno Unito negli attacchi aerei agli Houthi nello Yemen”.

Su cosa dovrebbe fare Israele una volta concluso il conflitto con Hamas, invece, gli italiani hanno le idee piuttosto chiare. Il 48% infatti è convinto che Gerusalemme dovrebbe “supportare l’Autorità Palestinese e le frange più moderate e riconoscere lo stato palestinese”.

Il 31 per cento non ha una opinione in merito mentre il restante 21% si divide equamente tra chi pensa che Israele dovrebbe “occupare la Striscia di Gaza e tenerla sotto stretto controllo”, “Evacuare da Gaza tutti i palestinesi e spostarli in Egitto in altri paesi” e infine “Mantenere la situazione pre-conflitto e uscire da Gaza senza riconoscere lo stato Palestinese”.

