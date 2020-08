Sondaggi politici elettorali oggi 25 agosto 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Il Partito Democratico trema: secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali, infatti, la Toscana, una delle Regioni rosse per eccellenza, rischia di finire nelle mani del centrodestra. Se fino a un paio di settimane fa, la Regione era data per acquisita dai vertici del Pd con il candidato Eugenio Giani in vantaggio di 9-10 punti secondo le rilevazioni, adesso Susanna Ceccardi, esponente della Lega e candidata del centrodestra, ha ridotto il gap e si trova a un’incollatura dal suo sfidante. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Antonio Notodi di Ipr Marketing ha dichiarato: “In Toscana il centrosinistra ha più possibilità, ma all’inizio della campagna elettorale Giani era in vantaggio di 8-9 punti, oggi solo di 2-3: la sua sfidante Susanna Ceccardi sta facendo una campagna tra la gente, mentre lui si vede poco”.

Una tendenza confermata anche da Marco Valbruzzi, coordinatore dell’Istituto Cattaneo, il quale ha affermato: “La Toscana è un’incognita è più contendibile di quanto dicano i sondaggi e non è l’Emilia Romagna per tre motivi. Giani non è Bonaccini, qui non ci sono le sardine che possono portare voti al centrosinistra e poi c’è il ballottaggio quindi al primo turno gli elettori grillini potrebbero non avvertire l’esigenza del ‘voto utile’ contro Salvini”.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

