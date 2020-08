Sondaggi politici elettorali oggi 20 agosto 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Non è un mese di agosto come tutti gli altri quello di quest’anno: all’emergenza Coronavirus, infatti, si aggiunge l’imminenza delle elezioni regionali e comunali di settembre. Per questo motivo l’attenzione dei partiti è molto focalizzata sugli ultimi sondaggi: le rilevazioni, tuttavia, sono state sospese per la pausa intorno a Ferragosto. Uno degli indicatori più recenti del gradimento dei cittadini italiani è la supermedia Youtrend dello scorso 6 agosto. Secondo l’ultimo sondaggio, la Lega continua a essere il primo partito, seppur perdendo terreno, mentre nella coalizione di centrodestra a sorridere è ancora una volta Giorgia Meloni con il suo Fratelli d’Italia.

Sondaggi politici elettorali | La supermedia Youtrend

Ma vediamo il sondaggio nel dettaglio. La Lega di Salvini scende al 24,6 per cento (-0,9 per cento), ma resta saldamente il primo partito. Il Pd si conferma secondo partito con il 20,3 per cento (-0,1), mentre al terzo posto torna il Movimento Cinque Stelle (che si contende ogni settimana il terzo gradino del podio con Fdi) con il 16,6 per cento di preferenze (+0,5). Più indietro, come anticipato, Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 15,3 per cento, registrando una crescita dello 0,7 per cento: mai, in questa legislatura, la distanza dalla Lega era stata così bassa. Stabile invece Forza Italia, al 7 per cento.

Per quanto riguarda i partiti minori, La Sinistra si attesta al 3,1 per cento, mentre Azione di Carlo Calenda al 2,9 per cento. Italia Viva, di Matteo Renzi, si ferma al 2,7 per cento, mentre +Europa e i Verdi restano al di sotto del 2 per cento, rispettivamente all’1,8 e all’1,7 per cento.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

