SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 19 DICEMBRE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Tajani il più gradito, Salvini fuori dalla top ten: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Tecnè, che ha interpellato gli italiani per carpire il loro gradimenti nei confronti dei ministri del governo Meloni.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, come detto, risulta il più gradito con il 58% delle preferenze, seguito dal titolare del dicastero dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida con il 56 per cento. Il ministro della Difesa Crosetto ottiene il 53%, mentre quello dell’Economia Giorgetti si piazza al quarto posto con il 52 per cento.

Nordio (Giustizia) e Fitto (Affari Europei) ottengono entrambi il 49 per cento dei consensi, mentre il ministro della Cultura Sangiuliano e quello dello Sport Abodi guadagnano rispettivamente il 45 e il 44%.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si piazza solamente al dodicesimo posto con il 39 per cento del gradimento insieme a Musumeci, Piantedosi, Schillaci, Ciriani, Zangrillo e Locatelli.

A chiudere la classifica è il ministro della Famiglia Eugenia Maria Roccella, che ottiene solamente il 31 per cento del gradimento.

