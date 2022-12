SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 15 DICEMBRE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Si assottiglia nei sondaggi la distanza nella sfida tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein per la guida del Pd nazionale. Se nella rilevazione della scorsa settimana realizzata da Emg Different — prima della discesa in campo della deputata dem — il vantaggio nel gradimento per il presidente dell’Emilia-Romagna era di 13 punti, l’ultimo sondaggio realizzato da Swg tra il 7 e il 12 dicembre disegna un quadro profondamente diverso.

Bonaccini è il candidato che ispira più fiducia tra gli italiani che lo conoscono, 52% contro il 46% di Elly Schlein, ma la distanza diminuisce molto tra gli elettori del Pd, dove l’ex vicepresidente della Regione arriva all’86% tallonando Bonaccini all’89%. Limitandosi a chi dichiara di aver votato per il Pd alle ultime elezioni, Bonaccini viene considerato il politico più adeguato per diventare il nuovo segretario del Partito democratico (39%), ma anche in questo caso il distacco con Schlein non è netto come appariva nei giorni scorsi (35%), li segue la deputata dem Paola De Micheli al 7%, terza candidata in campo per il congresso pd.

COME SI FANNO I SONDAGGI

