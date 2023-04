Sondaggi politici elettorali oggi 15 aprile 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Scende sotto il 40% la fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Euromedia Research per il quotidiano La Stampa.

Secondo la rilevazione, il gradimento nei confronti della premier scende al 39,7 per cento. Il suo partito, Fratelli d’Italia, però, guadagna quasi un punto percentuale (0,9%) ed è ora al 29,6 per cento.

In calo dello 0,4 per cento il Pd, accreditato al 20,1%, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,2% e risale al 15,2 per cento. La Lega guadagna lo 0,3% ed è ora al 9,3 per cento, mentre le liti tra Renzi e Calenda penalizzano il Terzo Polo che cala di quasi un punto percentuale arretrando al 7,7 per cento. Stabile al 7% Forza Italia.

Per quello che riguarda il gradimento dei ministri, il più apprezzato è quello della Difesa Guido Crosetto con il 37,6%, seguito da Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti e Carlo Nordio.