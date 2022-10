SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 13 OTTOBRE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Secondo l’istituto Swg, il 64 per cento degli italiani si dice d’accordo con la presenza di alcuni tecnici all’interno del nuovo governo. Solo il 19 per cento di loro dichiara di volerli tenere fuori. Dati in controtendenza rispetto agli umori sondati negli ultimi anni. Soprattutto per quanto riguarda l’elettorato centrodestra, solitamente più scettico – insieme ai leader di partito – nei confronti di premier e ministri tecnici.

Uno dei nodi più difficili da sciogliere riguarda la posizione che dovrà ricoprire Matteo Salvini. Secondo Swg, la maggioranza degli elettori del centrodestra non vedrebbe di cattivo occhio un ritorno di Salvini agli Interni. Oltre al 90 per cento degli elettori leghisti, si dichiarano favorevole anche il 70 per cento degli elettori di Forza Italia e il 65 per cento degli elettori di FdI, il partito che più di tutti spinge affinché il segretario resti alla larga dal Viminale. Più spenti gli entusiasmi se si parla del piano B su cui ora potrebbe puntare il segretario leghista: il ministero dell’Agricoltura. Un ruolo che, però, fa storcere il naso ai seguaci del Carroccio, i quali si dicono d’accordo solo nel 44 per cento dei casi. L’idea piace di più agli elettori Fdi (49 per cento) e, soprattutto, a quelli di Fi (59 per cento).

COME SI FANNO I SONDAGGI

