SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 13 MAGGIO 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – La Lega continua a calare, mentre Fratelli d’Italia scala i consensi e cerca di rubare al Pd la seconda posizione. L’ultimo sondaggio è di Agi/YouTrend e mostra Matteo Salvini sotto il 22 per cento, Giorgia Meloni al 18,5 per cento mentre i dem di Enrico Letta si mantengono al 19,8 per cento. Il M5S è invece in leggera ripresa (al 16,9 per cento).

Gli altri partiti

Tra le liste minori scende ancora Italia Viva, che subisce l’aggancio di Sinistra Italiana. Tra le componenti di maggioranza, è il “centrodestra di governo” a soffrire maggiormente, mentre quella giallo-rossa sembra complessivamente rafforzarsi. Rispetto alle politiche del 2018, il centrodestra tutto e’ in calo (-0,4 per cento) ma saldamento ancorato al 48,3 per cento con il centrosinistra in aumento al 26,1 per cento.

In gioco la leadership

Parlando dei leader, Giuseppe Conte sarebbe a un passo dall’attuale premier Mario Draghi. Secondo il sondaggio sulla fiducia nei leader politici dell’Istituto Piepoli il presidente del Consiglio Mario Draghi batte il suo predecessore di un solo punto. Rispetto ai dati del 3 maggio, il capo dello Stato Sergio Mattarella risulta in rialzo al 62 per cento, in seconda posizione c’è sempre il premier Draghi in rialzo al 59 perc cento, ma il nuovo capo del Movimento 5 Stelle Conte risulta vicinissimo al 58 per cento. In quarta posizione, il ministro della Salute Roberto Speranza al 45 per cento.

In leggero rialzo anche Enrico Letta, segretario del Partito democratico, ora al 34 per cento in termini di fiducia. Lo segue il commissario europeo Paolo Gentiloni (33 per cento, stabile). Entrambi al 31 per cento e stabili i presidenti delle due Camere, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. Subito dopo, c’è Nicola Zingaretti, governatore del Lazio ed ex segretario dem. Da rilevare anche la lotta corpo a copro tra Meloni e Salvini, rispettivamente al 27 e 28 per cento di gradimento.

L’ULTIMO SONDAGGIO POLITICO