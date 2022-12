SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 13 DICEMBRE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – I sondaggi continuano a premiare Giorgia Meloni. Nonostante le difficoltà sul Pnrr e una legge di Bilancio che ha scontentato diversi settori, la fiducia nei confronti della presidente del Consiglio sarebbe in aumento tanto da raggiungere soglie quasi plebiscitarie.

Stando a un sondaggio realizzato da Tecné e diffuso lo scorso 10 dicembre dall’agenzia Dire, in questo momento il 59% degli italiani, quasi sei su dieci, avrebbe fiducia nell’operato di Giorgia Meloni.

Una percentuale questa che è superiore di oltre cinque punti percentuali rispetto a quella riposta verso il governo, che comunque sarebbe in crescita rispetto alla rilevazione fatta da Tecné la settimana precedente.

C’è un dato molto significativo che emerge dal sondaggio di Tecné: il livello di fiducia riposto nei confronti di Giorgia Meloni è ben superiore a quello che sarebbero l’attuale intenzione di voto verso i partiti di centrodestra che non va oltre il 46%.

In sostanza Meloni sembrerebbe piacere anche a diversi elettori del terzo polo ma non solo, visto che per arrivare a un tasso di fiducia del 59% per forza dovrebbe aver fatto breccia anche nell’elettorato del Pd o dei 5 Stelle.

COME SI FANNO I SONDAGGI

