Sondaggi politici elettorali oggi 13 agosto 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo una simulazione realizzata da YouTrend in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co, l’alleanza tra Carlo Calenda e Matteo Renzi “potrebbe cambiare gli equilibri di molti collegi uninominali”.

Sono 14 quelli alla Camera dove “il vantaggio del centrodestra sul centrosinistra è inferiore alla percentuale di cui è accreditato il terzo polo”. Questo soprattutto nelle grandi città come Roma, Milano, Torino e Genova oltre che in Toscana. L’alleanza tra Azione e Italia Viva sottrarrebbe voti al centrosinistra e questo porterebbe sempre più avanti il centrodestra, ma su 114 collegi alla Camera favorevoli al centrodestra, 14 potrebbero essere contendibili se il terzo polo crescesse fino al 10%.

Al Senato, 57 collegi hanno una tendenza favorevole al centrodestra. Qui sono più grandi e soltanto in cinque di questi il terzo polo sarebbe decisivo per il vantaggio di Meloni-Salvini-Berlusconi: a Roma, in Toscana e in Romagna. Fino a otto collegi uninominali potrebbero tornare contendibili con una crescita dell’alleanza Calenda-Renzi al 10% perché sottrarrebbe quattro punti al centrodestra.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.