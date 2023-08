Sondaggi politici elettorali oggi 10 agosto 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – L’ultima rilevazione di Lab21.01 per Affaritaliani.it, da cui emerge un consenso per la scelta del governo di tassare gli extraprofitti delle banche. E la coalizione mette il turbo avvicinandosi al 48%.

Dal sondaggio in questione viene fotografata una situazione che parla in maniera eloquente: quasi il 92% degli intervistati sta dalla parte dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, condividendo la decisione intrapresa nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri sul prelievo straordinario. Nello specifico il 91,6% si è detto favorevole alla misura del Cdm sulla tassazione sugli extraprofitti delle banche. Solamente l’8,4% ha espresso un’opinione contraria.

Lo stesso sondaggio di Lab21.01 cattura l’immagine dell’attuale situazione politica in Italia. Il centrodestra si conferma la coalizione principale del Paese, incrementando ulteriormente i propri consensi e avvicinandosi via via alla soglia del 48%. Crescono tutti: Fratelli d’Italia al 29,4% (+0,3%), la Lega torna in doppia cifra al 10,2% (+0,6%), Forza Italia al 7,3% (+0,1%) e Noi moderati allo 0,7% (+0,2%). Nel complesso il centrodestra cresce dell’1,2% e raggiunge il 47,6% delle intenzioni di voto.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile.

Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.