Sondaggi politici elettorali oggi 1 settembre 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – È la pandemia di Covid l’evento che ha colpito maggiormente gli italiani negli ultimi 20 anni: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Quorum/Youtrend per SkyTg24 in occasione del ventennale del canale d’informazione.

Alla domanda su quali sono gli eventi che hanno colpito di più, il 67% ha risposto la pandemia di Covid-19. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, invece, ha colpito l’immaginario del 49 per cento degli intervistati.

Il 32%, invece, negli ultimi vent’anni è rimasto colpito dal sisma che colpì L’Aquila, avvenuto nel 2009, mentre il 14 per cento ha risposto: “La morte di Papa Giovanni Paolo II”. Chiude, con il 12 per cento, il naufragio della Costa Concordia avvenuto all’Isola del Giglio il 13 gennaio 2012.

