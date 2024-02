Sondaggi politici elettorali oggi 1 febbraio 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – La maggior parte degli italiani non voterebbe né Joe Biden né Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7.

Alla domanda su “chi vorrebbe come prossimo presidente degli Stati Uniti”, infatti, il 23% ha fatto il nome del presidente uscente, il democratico Joe Biden.

Stessa identica percentuale che, invece, sceglierebbe l’ex inquilino della Casa Bianca, il repubblicano Donald Trump. Il sondaggio mostra come ovviamente le opinioni cambino in base alla propria appartenenza politica.

Quel che è certo, però, è che il 54 per cento degli intervistati risponde che non voterebbe nessuno dei due candidati.

Interessante anche come sia cambiata la percezione nei confronti dei due candidati rispetto all’ottobre 2020. Quattro anni fa, infatti, il Joe Biden aveva il 52% della fiducia, mentre oggi solamente il 22 per cento.

Più o meno invariata, invece, la fiducia nei confronti di Donald Trump, passato dal 20% del 2020 al 21 per cento del 2024.

