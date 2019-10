Sondaggi politici elettorali, cresce Fdi di Meloni

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – I sondaggi politici ed elettorali degli ultimi giorni segnalano una significativa crescita per Giorgia Meloni: Fdi è infatti l’unico partito italiano che sale in tutte le rilevazioni sulle intenzioni di voto mentre vengono più volte segnalate flessioni delle maggiori formazioni.

Il dato ha una particolare importanza perché Fratelli d’Italia viene quasi sempre indicata (in 5 sondaggi su 6) come quarta forza politica del Paese con un consenso mediamente maggiore di Forza Italia, che alle Elezioni Europee del 26 maggio scorso aveva ottenuto oltre due punti percentuali in più degli alleati. Le cifre degli esperti stanno dunque cambiando il peso politico delle varie forze nello scacchiere nazionale ma soprattutto i rapporti di forza interni al centrodestra.

Alle urne quattro mesi fa Fdi aveva raccolto il 6,4 per cento delle preferenze contro l’8,8 del partito di Silvio Berlusconi. Ora Fratelli d’Italia non scende mai sotto il 7,3 e i forzisti sono sostanzialmente stabili e oscillano tra il 5,0 e l’8,0.

I numeri nei sondaggi politici di Fdi

Il sondaggio realizzato tra nei giorni 1-3 ottobre da Demos&Pi Demetra e pubblicato il 5 ottobre su Repubblica attribuisce a Fdi l’8,6 per cento dei voti dal 7,4 rilevato dallo stesso istituto demoscopico un mese prima. Lo stesso autore indica tra l’altro, che nello stesso periodo, si è verificato un calo sia di Lega, passata dal 32,5 al 30,2 per cento, che di M5S, dal 20,8 al 20,6, e Pd, dal 22,3 e il 19,1. Forza Italia sarebbe passata dal 6,5 al 6,1.

Un passo in avanti per Fratelli d’Italia e un passo indietro per i principali partiti è stato poi registrato anche con il sondaggio effettuato il 3-4 ottobre dalla società Tecnè e diffuso il giorno 4 dall’agenzia di stampa Dire. Nella rilevazione sono stati segnalati la Lega al 31,4 dal 31,9 della settimana precedente, il Movimento 5 Stelle dal 20,0 al 19,8, il Partito Democratico dal 19,8 al 19,7 e Fdi dal 7,5 al 7,8.

I sondaggi politici elettorali di oggi 7 ottobre

Index Research poi, con il sondaggio diffuso il 3 ottobre nel corso del programma di La7 Piazzapulita, ha stimato il partito di Meloni al 7,3 percento dal 7,0 della settimana precedente con un calo sia di Lega (dal 33,0 al 32,5) che M5S (dal 19,8 al 19,4) e Pd (dal 20,5 al 20,3).

I dati di Emg Acqua del 2 ottobre resi noti il giorno 3 durante la trasmissione di Raitre Agorà hanno indicato Fratelli d’Italia in crescita al 7,6 dal 7,3 del 26 settembre. In questo caso il Carroccio è stato dato al 32,6 dal precedente 32,2, i Dem al 19,7 dal 20,3 e i pentastellati al 19,0 dal 18,7.

Fdi, a guardare gli ultimi sondaggi, è stata considerata perfettamente stabile solo nella rilevazione realizzato tra il 30 settembre e il primo ottobre dall’istituto Ixè per il programma di Raitre Cartabianca, con l’8,6 per cento. La stessa rilevazione ha comunque evidenziato un calo sia di Lega, al 27,7 dal 29,9 della settimana precedente, che di Movimento 5 Stelle, al 21,0 dal 21,5, e di Partito Democratico, al 21,6 dal 21,8 di sette giorni prima.

Infine, i numeri del sondaggio politico elettorale di Swg per il Tg La7. In questo caso, interviste del 25-30 settembre, Fdi sale dal 6,7 al 7,3 per cento. Ed anche stavolta non sono positivi i segnali per i big. Il partito di Matteo Salvini scende dal 33,6 al 32,8 per cento, i Dem sono stabili sotto il 20 per cento, al 19,4, e i pentastellati scivolano dal 20,0 al 19,6.

I risultati di Fratelli d’Italia alle elezioni

Elezioni Politiche 2013: 2,0 per cento

Elezioni Europee 2014: 3,7

Elezioni Politiche 2018: 4,3

Elezioni Europee 2019: 6,4

Sondaggi ottobre 2019: 7,3-8,6