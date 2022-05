NFT: cosa sono, rischi e scenari futuri nel metaverso

Articolo originale di lincmagazine.it

Che siano una GIF, un file audio, un video, un meme, un dipinto in 3D, un oggetto di un videogioco…Tutto questo può diventare un NFT (non-fungible token), ovvero non replicabile. In pratica il concetto di “pezzo unico”, ma in formato digitale. Esistono dal 2017, ma è solo di recente che hanno acquisito grande popolarità, grazie anche al clamore mediatico scoppiato in seguito a vendite milionarie, come i 91 milioni di dollari di “Merge” dell’artista Pak, venduta a 28.984 persone che hanno acquistato le 266.445 unità di quest’opera. Un mercato in pieno boom, che secondo le più recenti statistiche vale più di 40 miliardi di dollari e che nel 2021 ha registrato volumi di vendita pari a circa 24.9 miliardi (dati DappRadar).

Una bolla speculativa destinata a scoppiare com’è successo ai bitcoin? Difficile dirlo. Di sicuro nascondono una realtà complessa, legata a doppio filo (binario) alle blockchain, i registri digitali che, come nelle criptovalute, ne certificano la proprietà e che aprono, ai soli proprietari, le porte a un universo di beni e servizi dedicati ed esclusivi.

