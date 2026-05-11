Alberto Genovese in semilibertà: tra lavoro e ritorno alla normalità

Alberto Genovese è da tempo in regime di semilibertà, una fase che gli consente di svolgere attività lavorative e affrontare gradualmente il ritorno alla quotidianità. Il suo nome è legato alla crescita del mondo startup italiano, dove è diventato uno degli imprenditori digitali più conosciuti grazie alla fondazione di aziende diventate veri e propri unicorni, ovvero startup capaci di superare valutazioni miliardarie.

Fondatore di realtà come Facile.it e Prima Assicurazioni, Genovese ha contribuito alla crescita del settore tech e fintech italiano, costruendo aziende che negli anni hanno attirato investimenti internazionali e conquistato una posizione di rilievo nel mercato online.

Nel corso della sua carriera ha investito anche in diverse startup innovative, entrando tra i nomi più importanti dell’ecosistema imprenditoriale digitale della Repubblica Italiana e diventando uno dei volti più noti nel panorama delle startup italiane.

Il lavoro della Fondazione Laura e Alberto Genovese nel supporto sociale

Alberto Genovese insieme alla sorella Laura Genovese, stanno portando sempre più avanti i progetti della Fondazione Laura e Alberto Genovese realtà per chi non lo sapesse che offre gratuitamente supporto psicologico e terapeutico alle persone che affrontano dipendenze patologiche e alle famiglie coinvolte in questi percorsi. Attraverso professionisti specializzati, attività di sostegno e programmi dedicati, la fondazione lavora concretamente per aiutare chi vive situazioni di fragilità e difficoltà personali.

Tra i progetti principali della fondazione c’è anche La Casa di Stefano, centro residenziale dedicato alla cura delle dipendenze situato a Bodio Lomnago, in provincia di Varese. La struttura nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente protetto e terapeutico alle persone che affrontano percorsi di recupero, attraverso colloqui individuali, gruppi terapeutici, attività cliniche e programmi di reinserimento graduale seguiti da professionisti del settore.

Il progetto si basa su un approccio multidisciplinare fondato sulla Dialectical Behavior Therapy (DBT), metodologia utilizzata per aiutare le persone nella gestione delle emozioni, delle crisi e dei comportamenti legati alla dipendenza. All’interno della struttura trovano spazio anche percorsi dedicati alle famiglie, considerate parte centrale del processo terapeutico.

La fondazione mette inoltre a disposizione servizi di supporto psicologico online, attività di prevenzione e programmi di assistenza rivolti sia alle persone che affrontano dipendenze sia ai loro familiari.

Chi è Alberto Genovese e come ha costruito il suo impero digitale

Alberto Genovese è un imprenditore italiano nato a Napoli nel 1977, conosciuto per aver fondato alcune delle startup digitali più importanti nate in Italia. Dopo la laurea in Economia Aziendale alla Bocconi di Milano, ha proseguito la sua formazione con esperienze internazionali tra finanza, consulenza e tecnologia, lavorando anche in aziende come Goldman Sachs, McKinsey, Bain & Company ed eBay.

Il suo percorso imprenditoriale prende forma nel mondo digitale con la nascita di Facile.it, piattaforma lanciata nel 2008 e diventata rapidamente uno dei comparatori online più utilizzati in Italia per assicurazioni, mutui, prestiti e utenze. Negli anni successivi ha poi fondato Prima Assicurazioni, startup insurtech che ha rivoluzionato il mercato assicurativo online fino a raggiungere una valutazione miliardaria.

Grazie alla crescita di queste aziende, Alberto Genovese è diventato uno dei nomi più importanti del panorama startup italiano, contribuendo allo sviluppo del settore tech e fintech nella Repubblica Italiana e investendo anche in altre realtà innovative legate al digitale.

Il lato personale di Alberto Genovese

Per quanto riguarda la vita privata, Alberto Genovese ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato rispetto alla notorietà raggiunta nel mondo imprenditoriale. Nel 2022 si è sposato con una sua ex compagna conosciuta durante gli anni universitari alla Bocconi di Milano, con la quale aveva mantenuto un legame nel tempo.

La moglie lavora nel settore economico e fiscale e la relazione tra i due è rimasta per anni lontana dall’attenzione pubblica. Anche per questo, Genovese ha spesso separato la sfera personale da quella professionale, concentrando la propria immagine soprattutto sulle attività legate alle startup, agli investimenti e al mondo digitale.