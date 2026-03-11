Badacare ospite all’Health Tech Global Summit di Basilea

Il futuro della sanità digitale passa da Basilea, e Badacare ne è stata protagonista. Lo scorso 3 marzo, la piattaforma digiale italiana dedicata al servizio d’assistenza per anziani ne ha preso parte all’Health Tech Global Summit 2026, l’hub d’eccellenza dove l’innovazione incontra la pratica clinica.

In un contesto che riunisce startup healthtech, colossi pharma e investitori internazionali, l’obiettivo è stato trasformare idee tecnologiche in soluzioni concrete per il sistema sanitario, creando collaborazioni tra imprese, centri di ricerca, istituzioni e investitori.

Per Badacare, è stata l’occasione perfetta per collaborare con i principali attori della trasformazione sanitaria europea.

Il contributo di Badacare al dibattito europeo sull’assistenza

Durante l’evento, Stefano Pepe, fondatore di Badacare, è stato invitato come ospite e ha avuto l’opportunità di confrontarsi con organizzazioni europee, investitori e stakeholder del settore sanitario.

Il confronto ha riguardato in particolare la possibilità di sviluppare un hub internazionale per favorire la mobilità dei caregiver a livello europeo, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi di assistenza domiciliare per la popolazione anziana.

Secondo il rapporto 2021 Long-Term Care Report della European Commission e del Social Protection Committee, in Europa si contano tra i 23 e i 25 milioni di anziani non autosufficienti.

Nonostante questa domanda crescente di assistenza, ad oggi non esiste una piattaforma europea strutturata in grado di connettere in modo efficiente caregiver familiari e professionisti con le persone che necessitano di assistenza.

In questo contesto, Badacare propone di mettere a fattor comune l’esperienza maturata in Italia per contribuire alla costruzione di un ecosistema europeo dell’assistenza domiciliare.

Un modello basato su formazione e standard europei

Perché un modello di assistenza di questo tipo possa realmente ambire a una dimensione europea e diventare scalabile, il settore si trova oggi a dover sciogliere alcuni nodi strutturali che ne rallentano l’espansione transfrontaliera. La partita si gioca principalmente su alcuni fronti critici che richiedono un intervento profondo e coordinato.

Il primo pilastro riguarda la professionalizzazione della figura del caregiver. Non si tratta solo di fornire un supporto di base, ma di investire in programmi di formazione strutturati che elevino le competenze pratiche e assistenziali, senza trascurare l’aspetto relazionale, spesso cuore pulsante di un’assistenza di qualità.

Parallelamente, emerge la necessità di affrontare la giungla normativa che caratterizza il continente. La definizione di standard legali e contrattuali comuni è infatti essenziale per navigare tra le diverse legislazioni locali. Solo attraverso una regolarizzazione rigorosa delle assunzioni, che tenga conto delle specifiche norme di ogni Paese, è possibile superare l’attuale frammentazione del mercato.

In ultima analisi, lo sforzo verso l’armonizzazione di questi processi mira a un traguardo ambizioso, ossia la creazione di un ecosistema del welfare che sia finalmente trasparente e sicuro. Un sistema capace di offrire tutele concrete ai lavoratori dell’assistenza e, al contempo, garantire alle famiglie la serenità di un servizio affidabile e certificato su scala internazionale.

Cos’è Badacare

Badacare è una piattaforma digitale italiana dedicata alla ricerca, selezione e gestione dei caregiver per l’assistenza domiciliare agli anziani e alle persone non autosufficienti.

Fondata nel 2019 da Stefano Pepe, l’azienda nasce con l’obiettivo di semplificare l’incontro tra famiglie e caregiver qualificati, offrendo strumenti digitali che supportano tutte le fasi del processo: dalla selezione dei profili alla gestione contrattuale.

Nel corso degli anni Badacare ha sviluppato un modello che integra tecnologia, servizi e supporto consulenziale per garantire maggiore qualità e sicurezza nel settore dell’assistenza familiare, uno dei comparti più rilevanti e in crescita nel contesto dell’invecchiamento demografico europeo.

Il riconoscimento internazionale di HolonIQ

Il percorso di innovazione intrapreso da Badacare non è passato inosservato agli occhi degli osservatori internazionali, trovando una prestigiosa conferma nell’inclusione dell’azienda nella HolonIQ Top 200 European HealthTech Companies.

Il valore del riconoscimento è strettamente legato all’autorevolezza di HolonIQ, piattaforma globale di intelligence che monitora svariati settori che vanno dalla tecnologia climatica all’istruzione, fino alla sanità. Ogni anno, i loro analisti vagliano migliaia di realtà innovative per selezionare quelle che dimostrano il maggior potenziale di crescita e, soprattutto, una capacità d’impatto reale sulla società.

L’ingresso in questa “élite” tecnologica certifica il ruolo strategico che Badacare sta assumendo nel ridisegnare l’assistenza domiciliare e la long-term care. Si tratta di un ambito che, a fronte dell’invecchiamento demografico, è destinato a occupare una posizione sempre più centrale nelle agende politiche e sanitarie europee. Essere parte di questa classifica significa, dunque, celebrare un successo aziendale e una soluzione digitale capace di rispondere a una delle sfide sociali più urgenti del nostro tempo.

Verso un ecosistema europeo della long-term care

La presenza di Badacare al Health Tech Global Summit segna un punto di svolta nel percorso di internazionalizzazione intrapreso dall’azienda. L’evento ha rappresentato l’occasione per alimentare un dialogo europeo, ormai imprescindibile, sul futuro dell’innovazione applicata all’assistenza domiciliare. L’ambizione che emerge chiaramente è quella di uscire dai confini nazionali per contribuire attivamente alla nascita di un vero e proprio ecosistema continentale della long-term care.

In questo scenario, la sfida non è solo tecnologica. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un modello integrato che sappia far dialogare gli strumenti digitali con la formazione specialistica e la mobilità del lavoro.

Si tratta di una visione d’insieme necessaria per rispondere con efficacia alle trasformazioni demografiche in atto. In un’Europa dalla popolazione sempre più longeva, la capacità di armonizzare risorse umane e soluzioni tech diventa la chiave di volta per garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari e la qualità della vita delle famiglie.