I migliori gadget popolari per il 2021

Da diverso tempo ormai molte aziende hanno optato per una nuova forma di pubblicità, quella cioè di imprimere il proprio logo sui diversi gadget aziendali da consegnare ai dipendenti o a chi acquista quei determinati prodotti. Non è difficile vedere, anche e soprattutto nel periodo dei regali aziendali di Natale, oggetti diversi come tazze, penne, posaceneri, accendini e calendari con su impressi nomi e stemmi di diverse aziende. La pubblicità è l’anima del commercio e questo tipo di promozione sta prendendo sempre più piede, visti anche l’abbattimento dei costi e l’immediatezza del messaggio dal produttore al consumatore.

Rendi visibile il tuo brand su bottiglie, mug ed altri oggetti che utilizziamo

Con i gadget aziendali personalizzati come abbiamo detto molte aziende hanno trovato un modo nuovo ed efficace per far ‘girare’ il proprio brand e renderlo visibile a più persone. Tantissimi sono gli articoli con cui abbiamo a che fare nel nostro quotidiano su cui imprimere il logo, una frase, l’immagine: bottiglie d’acqua, tazze per la colazione, borse e zaini, ombrelli personalizzati sono solo alcuni dei prodotti che si possono rivelare utili. Da parecchio tempo le nuove bottiglie d’acqua colorate in vetro o tritan stanno piacendo a molte persone, ebbene potranno portare il vostro nome e logo a prezzi molti competitivi, dagli 0.95€ fino ai 3€ con un numero stabilito di pezzi. Stesso discorso vale per le immancabili mug sulle quali potrete inserire testo ed immagini a prezzi che vanno dai 0,50€ fino ad arrivare a 2€.

Ombrelli, zaini e borse, la pubblicità sull’uso quotidiano

Un logo aziendale può diventare virale, basta saperlo utilizzare nella maniera ottimale come stiamo cercando di vedere e, ovviamente, prendendo articoli di assoluta qualità. Avete presente le borse e gli zaini, magari per fare shopping o passare del tempo libero con gli amici? Ecco, uno degli oggetti più utilizzati specialmente dalle donne può rivelarsi uno strumento fondamentale per la pubblicità così come gli accessori da viaggio: i prezzi variano dai 0,50€ fino a toccare i 25€ per gli zaini porta pc. E gli ombrelli? Ne facciamo un uso importante, sia per il maltempo invernale che per il sole stivo: imprimi il tuo logo su questi oggetti partendo da colori vivaci, accattivanti, pieghevoli, automatici, a manico diritto e da golf per un prezzo pari a 3€ fino a 10e.

Il tuo logo sulle mascherine igieniche di protezione

In questo specifico momento però molte aziende hanno deciso di stampare logo e nome anche sulle mascherine che tutto il mondo sta utilizzando nella protezione da Covid 19. Visitando il portale www.conilmiologo.it/protezione-salute/ avrete l’imbarazzo della scelta sugli articoli che più vi piacciono, inclusi igienizzanti, guanti e borse antibatteriche. Queste mascherine igieniche riutilizzabili possono essere di diversi colori e di diverse dimensioni, adatte ai più piccoli ed ai più grandi e vanno dagli 0,20€ ai 4€ sempre con un minimo di numeri di ordine. Scegli allora di avere a disposizione gadget personalizzati di cui hai bisogno e di cui necessita la tua azienda per una pubblicità veloce e di impatto.

