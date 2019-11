Black Friday Unieuro 2019: il volantino, tutte le offerte | Sconti oltre il 50%

Unieuro ha deciso di fare le cose in grande per questo Black Friday 2019. Le offerte in volantino sono molto vantaggiose per quello che l’azienda presenta come il “Black Friday che è tutto un’altra storia”. Le offerte sono valide fino al 2 dicembre 2019.

Gli sconti superano il 50 per cento su tantissimi prodotti: da quelli per la casa, ai pc e alle smart-tv. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Qui di seguito il volantino con le offerte più vantaggiose già attive:

TUTTE LE OFFERTE DEL BLACK FRIDAY 2019

I consigli di Unieuro per sfruttare al meglio il Black Friday

1. Informarsi

Il primo step fondamentale per chi intenda approcciarsi in modo efficace al venerdì nero è sicuramente rimanere informati e aggiornati su tutte le offerte in corso: per questo è importante visitare frequentemente il sito di Unieuro, iscriversi alla mailing list e accaparrarsi tutti i volantini sui quali si riesce a mettere le mani, così da sapere in anticipo cosa effettivamente sarà disponibile e stilare una lista dei propri desideri e delle proprie priorità.

2. Avere un piano

Una volta raccolte abbastanza informazioni, come dei novelli 007, sarà il momento del piano: sebbene sia luogo comune pensare che un’attenta pianificazione non potrà mai sostituire un colpo di fortuna, bisogna anche rilevare che di colpi di fortuna non ce ne sono poi tanti, specie se si deve competere con migliaia di altre persone che vogliono accaparrarsi l’oggetto delle nostre brame. Il consiglio è quindi quello di arrivare al Black Friday preparati, con un piano strategico in mano: sarà quindi opportuno effettuare una ricognizione del punto vendita in cui intendi recarti e prendere dimestichezza con lo store online, dal momento che il prodotto che ti interessa potrebbe non essere disponibile nel tuo negozio di fiducia, ma potrebbe esserlo online!Non vorrai perdere tempo prezioso cercando di capire come trovare i prodotti velocemente, aggiungerli al carrello e fare il checkout, vero?

3. Fare squadra

L’unione fa la forza, si sa, e questo motto è valido in tutte le circostanze della vita, tanto più quando bisogna competere con altre persone per il raggiungimento di un obiettivo. Potrai infatti essere anche informato su tutte le promozioni e padroneggiare la navigazione sul sito, ma non puoi essere in più posti contemporaneamente o, ancora peggio, potresti essere bloccato al lavoro e perderti tutto il divertimento! In questi casi è bene fare squadra con qualche amico, condividere la lista dei desideri e stabilire chi ha le possibilità migliori di concludere l’affare: con un team affiatato nulla potrà mettersi tra te e il tuo prossimo acquisto a prezzo scontato.

4. Non farsi prendere dall’ansia

Un altro consiglio utile tanto per il Black Friday quanto per la vita è non farsi prendere dall’ansia: ci sono tante persone? I prodotti esauriscono? Non riesci ad arrivare in negozio o a collegarti al sito all’ora esatta che avevi pianificato? Don’t panic! L’ansia è il peggior nemico dell’acquirente, in quanto si rischia di entrare in panico per un nonnulla e quindi effettuare acquisti troppo impulsivi, oppure non necessari: cerca di mantenere la calma anche quando la situazione sembra degenerare e ne uscirai vincitore… e con il prodotto che tanto volevi!

5. Chi troppo vuole… nulla stringe!

Infine, la morale: come in tutte le cose, bisogna sapersi assestare sul giusto mezzo, e capire quando è il caso di lasciare il campo agli altri. Se hai già finalizzato gli acquisti che ti eri prefissato – e sei ancora tutto intero per raccontarlo – vai a casa e goditeli: non c’è nulla di peggio che incaponirsi sul voler competere per troppi prodotti diversi e ritrovarsi invece con un pugno di mosche in mano. Seleziona i prodotti che ti interessano prima di buttarti a capofitto nella corsa, non pensare di arrivare in negozio e comprare tutto tu per primo: non funzionerà e avrai perso una giornata.

LE OFFERTE TRONY