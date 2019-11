Black Friday Trony 2019: le offerte, il volantino, sconti fino al 50%

Dal 22 novembre al 1 dicembre 2019 più di una settimana di sconti e offerte interessanti per il Black Friday anche da Trony. Il volantino del grande magazzino annuncia sconti fino al 50% su tantissimi prodotti: dalle televisioni (smart tv) agli smartphone. Passando per frigoriferi, lavatrici e prodotti per la cucina. Qui di seguito il volantino di Trony:

TUTTE LE OFFERTE DEL BLACK FRIDAY 2019

Tv:

Smartphone:

Computer:

Cucina:

Lavatrici:

Frigoriferi:

Black Friday 2019: cosa significa e come funziona

Il Black Friday è la giornata più attesa dagli appassionati di shopping durante la quale è possibile approfittare di sconti e offerte su prodotti di ogni tipo: dall’abbigliamento all’hi-tech ai voli aerei.

Potrebbero interessarti Black Friday Unieuro 2019: il volantino, tutte le offerte | Sconti fino al 60% Pazzi di shopping online? Il Black Friday sta arrivando: ecco gli sconti imperdibili 15 agosto, negozi e supermercati aperti: la spesa nel giorno di Ferragosto

Ma cos’è e com’è nato il Black friday? Si tratta di un’usanza importata dagli Stati Uniti che si colloca tra il giorno del Ringraziamento e Natale.

Ricorre ogni anno il venerdì successivo al giovedì durante il quale si celebra il “Thanksgiving Day” (il quarto giovedì di novembre) e sin dal 1932 apre ufficialmente la corsa ai regali natalizi.

Tradizionalmente, il Black friday non significa solo occasioni commerciali da non perdere ma anche interminabili code, in perfetto clima da corsa ai saldi.

E se l’idea di passare ore in fila davanti ai negozi e alle casse o di dover contendere ad altri acquirenti quel prodotto che avete sognato per mesi e che finalmente ha un prezzo accessibile non vi entusiasma o addirittura vi spaventa, il Black friday in Italia è dedicato soprattutto agli acquisti online: da Amazon a eBay, passando per Zalando e i vari Trony, Mediaword e così via.

La corsa all’affare, poco importa che non siano acquisti necessari e che a prezzo normale non avremmo mai pensato di comprare, fa bene soprattutto alle case dei rivenditori.

LE OFFERTE UNIEURO