Black Friday 2020, le offerte sui profumi per lui e per lei

Oggi, venerdì 27 novembre 2020, è il giorno del Black Friday, sconti importanti su tantissimi prodotti: dall’elettronica al vestiario; dallo sport ai profumi. In questo articolo abbiamo raccolto alcune interessanti offerte sui profumi per lui e per lei che potrebbero fare al caso vostro. Ecco l’elenco:

David Beckham – Eau de Toilette Instinct – Profumo Uomo – 75 ml

Adidas – Eau de Toilette Victory League – Profumo Uomo Spray 100 ml

Bottega Verde, Confezione Kit essenza Emozione dei sogni

NIVEA Men Deep Deodorante Spray da Uomo, Dry & Clean Feel, 150 ml, Confezione da 6 Pezzi

Escentric Molecules 60244 Acqua di Colonia

Bruno Banani – Eau de Toilette Not For Everybody Man – Profumo Uomo – 50 ml

Chloe Eau de Parfum, Donna, 75 ml

*Su alcuni dei prodotti linkati negli articoli TPI ha un programmi di affiliazione e ottiene una piccola percentuale sui ricavi, senza variazioni dei prezzi.

Cosa è

Quest’anno il “venerdì nero” degli sconti caratterizzato dalle offerte più convenienti cade il 27 novembre. Come ormai tanti sanno, il Black Friday non ha un giorno fisso ma tradizionalmente si colloca l’ultimo venerdì del mese di novembre. Chi vuole approfittare delle offerte esclusive del Black Friday 2020 deve quindi armarsi di pazienza e aspettare fine novembre: il Ringraziamento, festa molto polare negli Stati Uniti, cade infatti l’ultimo giovedì del mese e proprio a questo segue la giornata dedicata allo shopping senza limiti che da qualche anno è stato adottata anche in Italia.

