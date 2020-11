Black Friday 2020, le offerte su prodotti di elettronica

Oggi, venerdì 27 novembre 2020, è il giorno del Black Friday, sconti importanti su tantissimi prodotti: dall’elettronica al vestiario; dallo sport ai profumi. In questo articolo abbiamo raccolto alcune interessanti offerte su prodotti di elettronica (pc, tablet, smartphone e tanto altro) che potrebbero fare al caso vostro. Ecco l’elenco:

SanDisk Extreme SSD Portatile 500GB, Resistente alla Polvere, Velocità di Lettura Fino a 550MB/s, Nero

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile Nero Siderale e Loop in Maglia Milanese

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook, Display 15.6″ Full HD IPS, Processore Intel Core i5-10300H, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Scheda grafica GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6, Windows 10, Chameleon Blue

Samsung Galaxy M31, Smartphone, Display 6.4″ Super AMOLED, 4 Fotocamere Posteriori, 64GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 6000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, [Versione Italiana], Nero, Esclusiva Amazon

Termometro digitale a infrarossi Cloc

TP-Link RE650 AC2600 Ripetitore WiFi Wireless, WiFi Extender, Access Point, Velocità Dual Band 2600Mbps(fino a 1.733 MBit/s a 5GHz, 800MBit/s a 2,4 GHz), Porta Gigabit, Tecnologia 4 × 4 MU-MIMO

XP-PEN Artist12 con Schermo HD da 11.6 Pollici e 8192 Livelli di Pressione Penna Digitale Stylus PN06 senza Batteria con Pulsante e Gomma Digitale 6 Tasti di Scelta Rapida e 1 Barra Tattile

*Su alcuni dei prodotti linkati negli articoli TPI ha un programmi di affiliazione e ottiene una piccola percentuale sui ricavi, senza variazioni dei prezzi.

Cosa è

Quest’anno il “venerdì nero” degli sconti caratterizzato dalle offerte più convenienti cade il 27 novembre. Come ormai tanti sanno, il Black Friday non ha un giorno fisso ma tradizionalmente si colloca l’ultimo venerdì del mese di novembre. Chi vuole approfittare delle offerte esclusive del Black Friday 2020 deve quindi armarsi di pazienza e aspettare fine novembre: il Ringraziamento, festa molto polare negli Stati Uniti, cade infatti l’ultimo giovedì del mese e proprio a questo segue la giornata dedicata allo shopping senza limiti che da qualche anno è stato adottata anche in Italia.

