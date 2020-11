Black Friday 2020, le offerte su prodotti per la casa

Oggi, venerdì 27 novembre 2020, è il giorno del Black Friday, sconti importanti su tantissimi prodotti: dall’elettronica al vestiario; dallo sport ai profumi. In questo articolo abbiamo raccolto alcune interessanti offerte su prodotti per la casa che potrebbero fare al caso vostro. Ecco l’elenco:

Samsung MC28H5015CS Forno a Microonde Combinato, SmartOven, 900 W, Grill 1500 W, 28 L, 51.7 x 31 x 47.6 cm, Argento

Macchina Sottovuoto per Alimenti Bonsenkitchen, Sigillatore sottovuoto per alimenti freschi sia secchi che umidi, bianco VS3750

Power Of Nature Cuscino Cervicale Memory Foam, Cuscino, Guanciale Letto in Memory Foam Ergonomico per Dolori a Collo e Cervicali, Federa Morbida Rimovibile e Lavabile

THUN ® – Hello Kitty Grande con Cuore – Ceramica – h 20 cm

Nataland Albero di Natale Artificiale Verde Innevato Modello Courmayeur Altezza 210 Cm, Abete Super Folto con Effetto Real Touch e Rami con Aghi Anticaduta (210 Cm, Courmayeur)

RGV AFFETTATRICE MOD 20 Special Edition Red, 120 W, Lama Ø 200 mm, Alluminio, Rosso

Polti Vaporella Simply VS10.10, Ferro da Stiro Generatore di Vapore con Serbatoio Estraibile da 1.5 L, Max Pump 6.5 BAR, Funzione ECO, Riscaldamento 2 Minuti, 2200 W, Bianco/Grigio

*Su alcuni dei prodotti linkati negli articoli TPI ha un programmi di affiliazione e ottiene una piccola percentuale sui ricavi, senza variazioni dei prezzi.

Cosa è

Quest’anno il “venerdì nero” degli sconti caratterizzato dalle offerte più convenienti cade il 27 novembre. Come ormai tanti sanno, il Black Friday non ha un giorno fisso ma tradizionalmente si colloca l’ultimo venerdì del mese di novembre. Chi vuole approfittare delle offerte esclusive del Black Friday 2020 deve quindi armarsi di pazienza e aspettare fine novembre: il Ringraziamento, festa molto polare negli Stati Uniti, cade infatti l’ultimo giovedì del mese e proprio a questo segue la giornata dedicata allo shopping senza limiti che da qualche anno è stato adottata anche in Italia.

