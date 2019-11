Black Friday 2019, le offerte Amazon sui profumi per lui e per lei

BLACK FRIDAY 2019 – Oggi, venerdì 29 novembre 2019, è il giorno. Fino alle 23,59 su Amazon (ma non solo) ci saranno tantissimi prodotti in sconto per il Black Friday 2019. Perché non regalare o regalarsi un bel profumo? Quale occasione migliore per fare qualche acquisto mirato?! Prodotti molto costosi lo saranno quindi meno e potrebbero essere alla portata di tutte le tasche o quasi. Noi di TPI abbiamo raccolto alcuni profumi che potrebbero fare al caso vostro e che dovrebbero essere notevolmente scontati da Amazon nel corso della giornata di oggi:

Hugo Boss Boss Bottled Eau de Toilette, Uomo, 100 ml

Paco Rabanne 1 Million Eau de Toilette, Uomo, 100 ml

Invictus di Paco Rabanne

Guess Seductive Eau de toilette, Donna, 75 ml

Lanvin Eclat D’Arpege Eau de Parfum, Donna, 100 ml

Narciso Rodriguez For Her Eau de Parfum, Donna, 100 ml

Giorgio Armani Acqua di Giò Eau de Toilette, Uomo, 100 ml

Christian Dior, J’Adore Eau de Parfum, Donna, 100 ml

